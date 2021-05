Supervivientes | Gala 5 completa del 06-05-2021 en HD

Marta López se convierte en la última expulsada de 'Supervivientes 2021'. "Quiero decirle a Olga que aquí hay un premio de 200 mil euros pero el que me llevo yo contigo no tiene valor. Te quiero muchísimo y solo por entrar aquí vale la pena", ha comenzado a decir la superviviente. La tertuliana también ha dado las gracias a Omar y Aljeandro y ha deseado suerte a Valeria y Gianmarco. Con Tom, Marta asegura que "estará bien fuera" y en cuanto a Melyssa, se ha despedido de una manera un tanto fría: "Enhorabuena, has ganado, me alegro, ya puedes disfrutar y pasarlo bien".