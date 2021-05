Gala 7 (20/05/21), completa en HD

Además, Olga tiene un mensaje muy especial para Rocío Flores: "Perdón por los abrazos que no te he dado". "Yo le he dicho muchas veces que le quiero y que le amo pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado", cuenta.