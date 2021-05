Gala 8 (27/05/21), completa en HD

Por su parte, Omar ha contado a sus compañeros cómo conoció a Anabel Pantoja: "Conocí a Anabel en enero cuando fue Isabel a cantar a Gran Canaria. Empezamos a hablar en una red social y después bajé a Sevilla. Conocí a Kiko cunado tuvo a su hija Carlota. Es muy buen tío. También conocí a Irene. Me cayeron genial".



"A Irene no la conozco pero a Kiko le tengo un cariño especial porque lo he cuidado de chica con quince años, le he cambiado los pañales, le he dado de comer, lo he tenido en mis brazos. Me encantaría el día de mañana, verlo y darle un abrazo, a ver ahora que voy a vivir en Sevilla...", ha comentado Sylvia Pantoja.