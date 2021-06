'Conexión Honduras' 10 (13/06/21), completo y en HD

Por su parte, Olga Moreno se ha abierto una vez más en canal con sus compañeros y ha hablado sobre los hijos de Antonio David Flores. "David Flores Carrasco... qué fuerte que se llamen los dos igual. Por eso me casé con los dos. Estaba él más nervioso que yo. Mi marido estaba atacado pero él fue primero que me dio el anillo, el primero que me dio el beso, el primero que me dio el ramo... La mejor boda del mundo. Él siempre me hace una carta y yo le hago un regalito", explicó sobre sus aniversarios con David Flores.