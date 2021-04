'Tierra de Nadie' 1 (13/04/21), completo en HD

El marroquí estuvo vacilando un rato a Melyssa, pero ella le frenó: “No quiero que nadie de fuera se enfade conmigo”. Además, le preguntó a su ex que cómo le iba a sentar a su novia ver esas imágenes. Para Tom no es un problema que Sandra Pica vea cómo Melyssa le echa crema. “Va a decir: bueno, se cuidan”, respondió. Además, afirmó con seguridad que su novia confía en él.

Además, Tom Brusse y Alejandro Albalá se enfrentan por culpa del fuego. Al marroquí no le ha sentado bien que su compañero le diera indicaciones. "Sé lo que estoy haciendo", espetó el exnovio de Melyssa Pinto.



Alejandro no se achantó y le respondió: “Tranquilidad, no te pongas nervioso”, le repitió en varias ocasiones a Tom Brusse. El marroquí se encendió y, pese a que suele mantener la calma, acabó explotando: “Siempre quieres tener razón y no la tienes. Estoy hasta los coj***** de tus comentarios. Tú no tienes nada que ver con el fuego, vete a otro lado y haces tu fuego”.