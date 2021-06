'Tierra de Nadie' 10 (15/06/21), completo en HD

Rocío Flores se enfrenta al Maestro Joao. Defendiendo a Olga Moreno, hemos visto a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores encarando como nunca antes a uno de los colaboradores y defensores que estaban en el plató tras haber criticado a la superviviente: Maestro Joao. Pero lejos de amedrentar, el vidente lanzó una batería de 'zascas' que pusieron aún más nerviosa a Rocío. Todo comenzó cuando veíamos un vídeo de Olga Moreno hablando con Gianmarco Onestini. Ambos pensaban que no les estaban grabando, así que se despacharon a gusto. Olga llegó a decir que prefiere a Lara Sajen "como amiga en vez de enemiga ". Un comentario que suscitó muchas críticas en el plató al haberse referido así sobre la que se supone que es su amiga íntima en el reality.

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a un clásico del programa: 'El puente de las emociones'. Omar se ha abierto en canal como nunca antes lo habíamos visto y se ha roto en cada peldaño del puente. "Es un concurso muy bonito a veces no apreciamos la vida real y aquí tenemos que estar muy contentos y orgullosos por lo que tenemos fuera. Ya no solo por lo material, sino por lo familiar, que es lo más importante", ha dicho emocionado antes de comenzar.



Al cruzar al primer peldaño, 'culpa', el novio de Anabel ha hablado sobre su familia paterna. "Antes de entrar aquí mi abuelo se puso malito y mi padre no paraba de decirme que fuera a verlo, porque estaba a cinco minutos. Mi familia paterna también. Yo como que pasaba un poco de todo. Antes de todo, tres o cuatro días antes se puso más malo aún. Yo llevo tres años con Anabel y la querían conocer porque es una persona que les gusta en la tele", contaba entre lágrimas.