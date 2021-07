'Tierra de Nadie' 12 (30/06/21), completo en HD

Además, Olga Moreno se ha reencontrado con su hermana Rosa en Honduras. El programa ha ideado una especie de prueba para llevar a cabo la unificación de los concursantes. Lo que Olga no esperaba, era que iba a reencontrarse con su hermana Rosa. "No me lo creo, es que no me lo creo. Si es mi Rosita, mi hermana chica. Es una de las personas más bonitas que hay. Rosita ¿qué haces aquí? Es que no me lo creo. Estoy en shock. No me lo podía llegar a esperar", ha dicho tras dar un gran abrazo a su hermana.