'Tierra de Nadie' 13 (07/07/21), completo en HD

"La última vez que estuve contigo no fui clara al despedirme. Te dije que tenia miedo de que al volver a Madrid me pasara lo mismo. Y me pasó. Yo estoy haciendo mi vida. No tengo pareja ni nada pero tienes que saber que hay cosas que tengo que contar. De todas formas cuando vuelvas a Madrid voy a estar en casa y te lo voy a contar todo. Quiero que sigas el concurso como lo estás haciendo porque fuiste a ganar y lo que consigues te lo propones. Pero tienes que saber eso. Sentimentalmente no estoy como estaba antes. Creo que es mejor una amistad que intentar algo", añadió en lo que supuso un mazazo para el superviviente.