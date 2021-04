'Tierra de Nadie' 2 (20/04/21), completo en HD

Gianmarco y Alejandro protagonizan un tenso enfrentamiento

La relación de entre Tom y Melyssa está siendo toda una montaña rusa en 'Supervivientes 2021'. La expareja pasa rápidamente de la risa al llanto. Si recientemente éramos testigos de cómo recordaban sus noches de pasión cuando estaban juntos, ahora asistimos a una brutal pelea entre los habitantes de Isla del Pirata Morgan

"He dicho que cuando me defiendo hablo con lógica, no digo que tú no la tengas. Si te sientes ofendido será porque tienes alguna carencia. No te voy a dar tu minuto de gloria, discute con una piedra que es más interesante que tú. No quiero discutir contigo, habla con la palmera. Para mí ya no existes", ha dicho la influencer molesta.

Gianmarco y Albalá, enfrentados

Gianmarco Onestini y Alejandro Albalá también han protagonizado un tenso enfrentamiento con reporches y gritos. "Yo nunca he hecho 'Supervivientes', tú sí has venido aquí, por lo tanto...", comenzaba diciéndole el italiano al ex de Isa Pantoja. "Pero has hecho otros realities, es tu vida, te cambia la cara cuando estás nominado", le ha asegurado él. "Tú estás muy amargado", ha sentenciado Onestini. "Lo pareces".

"Que quisieras competir contra dos chicas me parece muy feo y muy cobarde", le ha reprochado Gianmarco.