'Tierra de Nadie' 3 (27/04/21), completo en HD

El pirata Morgan quiso premiar a los supervivientes con una visita a su cofre del tesoro. Hasta allí tenía que ir la lideresa, Melyssa, junto a dos personas: la persona que más confianza le inspira y la que menos. Melyssa eligió a Gianmarco y a Tom, lo que despertó las dudas de todos , en especial de su ex, que no entendía sus recelos. Le pidió explicaciones y la concursante le contó que había oído una conversación en la que hablaba con Marta de sus respectivos seguidores.

Los besos de Gianmarco y Valeria

Por otro lado, Gianmarco y Valeria vivieron una noche de besos y un superviviente ha sido elegido para irse al barco encallado. Valeria Marini no se ha cortado en decir que está "enamorada" de Gianmarco Onestini. De hecho, durante su estancia en el Barco Encallado dejó entrever las ganas que tenía de ir a la isla del Pirata Morgan por estar con él. Además cree que su 'feeling' es correspondido. "No me ha quitado los ojos de encima, ¿eh?", dijo a sus compañeros.



Su ilusión por el reencuentro se cumplió en la última gala gracias a la audiencia, que decidió que fuese ella quien pasase a ser superviviente de pleno derecho.



Los dos concursantes compartieron juntos una preciosa noche estrellada con luna llena en la que Valeria aprovechó para acercarse a su compañero dándole cariñitos. "Ay, ¡qué feliz de estar aquí! Son besos estelares", le decía. A la mañana siguiente, la italiana le lanzó varias seductoras indirectas. También le cantó y le bailó.