'Tierra de Nadie' 4 (04/04/21), completo en HD

Rocío Flores no ha podido más . Hasta ahora habíamos visto a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores mantener la compostura en sus intervenciones contestando a la gran polémica generada a raíz de las confesiones de su madre en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pero no ha sido hasta 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que se ha venido abajo.

"Lo único que te puedo decir es que Olga no me ha parido pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle, porque probablemente si a día de hoy me ha convertido en la persona que soy es porque ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho", decía entre lágrimas.