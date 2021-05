'Tierra de Nadie' 5 (11/05/21), completo en HD

Melyssa ha sido la primera en reencontrarse con Sandra Pica . Con el mero hecho de verla ya se quedó 'en shock'. "Pensaba que iba a hablar con mi madre o algo", reaccionaba porque daba la casualidad de que era su cumpleaños. " El resumen es que me he dado cuenta que quiero mucho a Tom pero no estoy enamorada a día de hoy ", le soltó. Melyssa se llevó las manos a la cabeza.

El francés se ha quedado sin palabras y ha preguntado si no iba a tener la posibilidad de hablar en persona con su novia. "¿Solo porque está más feliz?", alcanzó a decir. Con la confirmación de Melyssa, el superviviente rompió a llorar. "¡ Cómo me puede dejar aquí! Estamos a 10.000 km . Estoy aquí, estoy mal, echo de menos a mi novia, a mi familia... ¿Cómo lo voy a superar estando aquí solo?", manifestaba.

Tras su la conversación de Tom con Melyssa, Sandra Pica ha aparecido por sorpresa y Tom se ha derrumbado. "Siento que te quiero muchísimo, pero no siento estar enamorada de ti. Tendría que haberte echado de menos muchísimo. Yo sé que lo que te pedí lo has cambiado, pero es que es lo que me ha pasado a mí. No sé cómo decírtelo de otra forma", le hizo ver.