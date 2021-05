'Tierra de Nadie' 7 (25/05/21), completo en HD

Las duras adversidades a las que hacen frente nuestros concursantes, hambre, cansancio y cambios drásticos de temperaturas, han provocado que una de las habitantes de Cabeza de León sea evacuada. Se trata de Melyssa, quien despertó a mitad de la noche con unas ganas tremendas de vomitar. “He vomitado y he hecho diarrea a la vez, no me aguanto en pie”, le comunicaba a Olga.

“No me gusta estar así, es que encima cuando estoy así es como que necesito a mi madre” rompía a llorar.