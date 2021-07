'Tierra de Nadie' 14 (14/07/21), completo en HD

"He traicionado a Sandra también, cuando ella también me daba todo. Es que no entiendo lo que me pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle amor, yo no, voy a mi bola y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Le he traicionado con Melyssa al volver de la isla y hace poco le he sido infiel", ha confesado.

"Me considero una persona fiel a su pareja, a sus amigos, a su familia sobre todo... pero traicioné la confianza de no solo una persona sino de toda mi familia y de mi moralidad. No me he sentido nunca orgullosa de lo que hice. Me refiero al otro reality. Fue una etapa en la que yo necesitaba sentirme mujer. Tenía la autoestima por los suelos, no me veía guapa, sexy, no sentía que pudiera hacer nada sin el reconocimiento de alguien. Siempre tenia que ser yo la de dar y no recibir. Me acostumbré a eso", explicó a Lara Álvarez en primer lugar.