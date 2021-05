'Supervivientes: Última hora' (10/05/21), completo en HD

Al mismo tiempo que Antonio Canales cruza el Atlántico para aparecer en plató, Sandra Pica, la hasta ahora novia de Tom, se ha ido hasta Honduras para hablar seriamente con su chico ."Me he dado cuenta de que soy una chica de 22 años que quiere vivir y ser feliz. La cosa ha sido que cuando se ha ido, me he sentido con las semanas feliz, he vuelto a quererme, a disfrutar de mí, de mi vida. Es algo que había perdido en los últimos meses", explica Sandra.

Pero la vida y las riñas en los cayos no terminan, Carlos contra Sylvia, Lara contra todos los hombres... y Marta, ajena a todo se somete al test del expulsado. Y ha sido Clara: Marta ha reconocido que no ha tenido nada con Tom Brusse. Jorge le ha explicado a Marta que los rumores corrían, pero Marta ha vuelto a negar la mayor. "No me gusta Tom y no tengo celos de Melyssa, lo siento Gloria pero no, no es mi tipo", ha aclarado.