Albert contó en 'Conexión Honduras' que un escorpión le había atacado y, 24 horas después, hemos visto las imágenes de lo ocurrido. El concursante intentaba agarrar al animal cuando este le ha picado: "Me he empezado a encontrar un poco mal, tengo ansiedad y me esta empezado a doler el estómago", ha explicado el superviviente, dolorido, a Isabel Pantoja.