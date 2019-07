Albert, Mahi, Fabio y Omar recuperan sus maletas entre lágrimas, sonrisas e incredulidad

Albert, emocionado por un desodorante y sus zapatillas de correr

Albert se echaba a llorar nada más recibir el pergamino del Pirata Morgan. Para el concursante, dejar los Cayos le da muchísima pena porque ha vivido muy buenos momentos. "Me voy sabiendo que soy una persona trabajadora, luchadora, que lo da todo, fiel a mis principios y me marcho siendo un poco más humano" , confesaba Albert.

Mahi recupera sus plataformas, sus pelucas y sus vestidos

"Madre mía las plataformas, yo que no era nada sin ellas y ellas nada sin mí", decía Mahi al volver a tener su maleta. Pestañas postizas, vestidos de colorines, pelucas... Mahi se ha puesto todo encima, pero ha confesado la mayor lección que se lleva en su paso por 'Supervivientes': "Me he dado cuenta que he sido una persona muy preocupada por el físico. Ahora me das a elegir entre una peluca y un cuarto de coco, y me quedo con el coco".