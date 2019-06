Albert se pelea con un tiburón para que no se coma sus peces: “Lo he golpeado”

Albert no se lo pensó y golpeó al depredador por la cola, éste salió disparado hacia la dirección en la que estaba Fabio, que también estaba en el agua. El tiburón peleó un poco más y huyó ante la atenta mirada de los supervivientes. "Yo me estaba cagando de miedo, pensaba que me venía a atacar", explica el argentino. Alber, resignado, se estaba dando cuenta de que el animal se había comido uno de los peces del botín.