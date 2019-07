Albert recibe la visita sorpresa de su hermana entre lágrimas: “Sin ti y sin los papás no soy nada”

Antes de conocer la sorpresa que le tenía preparada el programa, Albert comentaba con Lara la apuesta que días antes había hecho con Omar: “ Si esta semana me traen a mi hermana , a la gala final voy con un tanga de ‘Borat’ . Si no me traen a mi hermana, él se pone el tanga de ‘Borat’.

Finalmente, Albert recibía la visita sorpresa de su hermana. “Voy a tener que llevar un tanga…”, decía mientras la abrazaba y lloraba. “Necesitaba verte, te quiero. Siempre he sido un poco orgulloso pero aquí me he dado cuenta que sin ti y sin ni los papas no soy nada”, continuaba sin poder contener la emoción.