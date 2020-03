Alejandro se rompe al hablar con Ivonne Reyes: "Ella es mi héroe, es la mejor madre del mundo"

"Me siento muy orgulloso de mí mismo, pero al mismo tiempo estoy rayado porque me faltan mis compañeros, el sonido del mar... No sé, es como que estoy volviendo a la realidad", le explicaba a Jordi González en 'Supervivientes: Conexión Honduras' al contarle cómo está volviendo a la rutina.

"Lo mejor que me llevo es el compañerismo y sobre todo ciertas cosas que no podía hacer. He superado las fobias al mar y he hecho fuego. Lo peor haber estado tan poco tiempo, son tres semanas pero me hubiera gustado estar más", decía Alejandro.