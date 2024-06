Exclusivo web | Olga Moreno reconoce cuál es su mayor miedo al volver a Honduras: "Eso me da pánico"

Olga Moreno ya está en Honduras , a tan solo unas horas de enfrentarse de nuevo a esta aventura extrema como concursante de 'Supervivientes All Stars', siendo mañana jueves a las 22:00h el estreno en Telecinco y, asegura que lo hace con muchas ganas, pero también con algunos miedos que nos ha confesado de manera exclusiva para nuestra web.

Y, aunque asegura tener muchas ganas de mejorar un poco en todo y aprender de sus compañeros a los que califica como "maravillosos", también se sincera completamente sobre los temores que le genera volver a enfrentarse a esta dura aventura: "Me da un poco de miedo lo que son las pruebas, este año voy con mucho miedo sobre todo en la noria, me da pánico. Principalmente pasar hambre, lo llevo muy mal, espero no tener esa ansiedad que tenía en mi edición".