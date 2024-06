El aprieto de Abraham por su papel fundamental en las primeras nominaciones de 'SV All Stars': "Vaya compromiso"

La palapa se encendía por primera vez en ' Supervivientes All Stars ' y los concursantes tenían que nominar tras saber que Adara Molinero decidía quedarse en el concurso, algo por la que la gran mayoría no dudaban en darle su nominación.

Sofía Suescun: voy a nominar a Olga que es con la persona es con la que menos conversaciones afines voy a tener en este concurso. Creo que no compartimos afinidad sentimental, tampoco quiero prejuzgarla por su vida de fuera, intento que no me pase eso, pero por lo pronto me pasa.