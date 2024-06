Tania Medina está apoyando al máximo a su novio, Alejandro Nieto, en su andanza por 'Supervivientes All Stars'. Así, le pidió a sus miles de seguidores en Instagram que lo votasen como el mejor salto de la edición o que no le retiren su apoyo en caso de que salga nominado, algo que por el momento no ha ocurrido porque los primeros nominados son Olga Moreno, Jorge Pérez y Adara Molinero.