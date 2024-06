¿Qué piensa la calle sobre el tonteo entre Abraham García y Sofía Suescun en Honduras?

Uno de los temas que más 'run run ' ha generado estas semanas en 'Supervivientes All Stars' ha sido a declaración de intenciones de Abraham García con Sofía Suescun. El que fuera ganador de Supervivientes en 2014 no quita ojo a la hija de Maite Galdeano y ha confesado en más de una ocasión sentirse atraído por ella, quien aún no ha movido ficha.