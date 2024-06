Jorge Javier Vázquez se ha acordado en la segunda gala de 'Supervivientes All Stars' de Ana Luque al hablar con Marián, la defensora actual de Olga Moreno . "A ver si por hacer buenas migas conmigo como ella dejas de ser amiga de Olga", le ha dicho el presentador a la sevillana, a la que no le ha sentado nada bien la comparación con la que fuera amiga y defensora de la ganadora de 'Supervivientes 2021' en aquella edición.

La exconcursante de 'Supervivientes 2022' ha revelado que ha estado viviendo los vídeos de la edición de 2021 y que Olga no consiguió hacer fuego sola, sino con la ayuda de cuatro de sus compañeros y que no es tan buena en la supervivencia: "Alejandro en esta edición sí que ha hecho fuego solo. Ella no ha hecho fuego, no ha pescado, no es buena superviviente".