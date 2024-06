Laura Garkas se transforma en Marta Peñate y rememora su desliz con el chaleco salvavidas

Los nervios fueron protagonistas en el salto del helicóptero , y además de jugarle una mala a Adara Molinero, que no fue capaz de tirarse el mismo día que sus compañeros, también tuvieron un gran impacto en Marta Peñate . Fue así como nada más comenzar 'Supervivientes All Stars' la canaria nos regalaba uno de los momentazos hasta el momento en el reality.

El momento no pasó desapercibido para las redes ni los espectadores y menos para Laura Garkas, quien no tardó en ponerse en la piel de la colaboradora y recordar el icónico momento en este vídeo...¡Dale Play y no te lo pierdas!