Miriam Saavedra carga contra Mónica Hoyos para defender a Adara Molinero

Miriam Saavedra y Mónica Hoyos están siguiendo 'Supervivientes All Stars' y lo van comentando en la red social X con sus respectivos seguidores, pues la relación entre ellas no ha mejorado desde sus sonadas broncas en televisión hace ya varios años. Pero la 'princesa inca', que empatizó mucho con Adara Molinero y sus miedos iniciales, ha visto que la otra ex de Carlos Lozano criticó a la hija de Elena Rodríguez y ha cargado contra ella.