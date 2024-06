Se destapan los problemas entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano: "No me hace gracia esta situación"

Sofía Suescun tiene una intuición desde que está en Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars' y es que podría estar pasando algo en España respecto a su familia, como bien le confesaba a Lola. Algo de lo que parece no estar del todo equivocada.

"¿Estará pasando algo fuera?", se preguntaba Sofía al hablar con su compañera, a la que le confesaba el por qué de sus miedos: "Cuando estoy yo siento que está todo en orden, pero es que es irme y no sabes cómo te puedes encontrar mi casa. El uno se pelea con el uno, el otro con el otro... espero que Kiko esté poniendo orden porque es como que siento que esa casa sin mí se pone patas arriba y es incontrolable".

Kiko Jiménez aseguraba que le daba pena ver esta preocupación en Sofía: "Le dará ansiedad pensar que no está ella y que nos deja aquí a todos, que está su madre, su hermano, yo... todos tenemos mucho carácter, somos como somos y ya nos conocemos".

Pese a que Kiko aseguraba que "está bien todo", cuando Sandra Barneda preguntaba a Maite Galdeano por cómo están las cosas sus palabras hacían saltar las alarmas de que podía estar pasando algo: "En estos momentos he preferido estar sola porque Kiko es el novio de mi hija y yo me encuentro muy bien así". La madre de Sofía Suescun afirmaba con un "puede ser" que podía haber habido una discusión en casa, pese a que Kiko insistía en que "no ha ocurrido nada y que está todo bien".