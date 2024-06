Tony Spina explica la relación entre Marta Peñate y la familia de Bosco: "Les pidió perdón por eso"

"Tengo que nominar a Bosco, no he hablado con él estos días, pero es que está pasando algo raro, por ahora nadie me cae mal. Me duele hacer esto, te lo juro por mi madre. Que me perdone su familia", le explicaba Peñate desde el 'set' de nominaciones durante la gala a Jorge Javier Vázquez y, finalmente, confirmaba esto escribiendo el nombre de Bosco en el pergamino.