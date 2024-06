Olga Moreno se sincera pese a asegurar no querer hablar de su vida privada: "Tengo mi corazón muy bien"

Sandra Barneda pregunta a Olga Moreno en directo y esta confiesa cómo se encuentra su corazón en este momento

Marta Peñate desvela cuál es la teoría que tiene sobre la vida privada de Olga Moreno

Olga Moreno desvela cuál es la mayor diferencia entre su edición y el 'All Stars'

Las conversaciones profundas sobre su vida más pirvada no faltan en Honduras y, mientras las chicas se confesaban sobre la relación con sus parejas y daban algunos detalles de lo más privados, Olga Moreno se mostraba reticente a hablar sobre esto en 'Supervivientes All Stars'.

La teoría de Marta Peñate sobre la vida privada de Olga Moreno

Mientras Marta Peñate, Sofía Suescun y Lola compartían de sus parejas y de lo que les molesta que hagan los hombres, Olga Moreno prefería matenerse a un lado y no pronunciarse. Algo por lo que Marta sacaba su propia teoría: "Me da que no está bien con su pareja".

Pero Peñate no se daba por vencida y decidía preguntarle directamente a su compañera por su vida amorosa. "No me vas a sacar nada de mi vida privada", era la respuesta de recibía de esta y Marta daba su opinión sobre lo que creía ante su actitud en este tema: "Eso es que no estás enamorada, si estuvieras enamorada lo gritarías a los cuatro vientos".

Ya en directo, después de escuchar estas imágenes, Sandra Barneda le preguntaba durante el 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' a Olga sobre esto y si aceptaba por válida la teoría de su compañera en Honduras.

"Vine aquí para hablar de supervivencia y no me apetece de hablar de mi vida privada", aseguraba Olga