Adara se sincera tras reencontrarse con su novio en directo: "¿Qué hubiera pasado con Bosco si estuvieras soltera?"

La ya exconcursante no consiguió adaptarse en Honduras y aseguró querer irse en el duelo ante la expulsión contra Olga Moreno después de sufrir una tremenda reacción alérgica. Algo por lo que se mostró muy feliz de poder volver a casa al saber que era la expulsada y que ha explicado a su llegada al plató: “Estoy en ‘shock’ todavía, no sé ni yo lo que me ha pasado. Tengo que pensar mucho, tengo sentimientos encontrados porque me hubiera gustado, pero no podía”.