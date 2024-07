Monumental bronca de Abraham con Lola y Olga Moreno por un risotto: "¡Sois unas palmeras!"

Al día siguiente, este señalaba que no iba a hacer nada porque ya hizo el anterior día risotto. Algo que no pasó desapercibido para Lola, Marta y sobre todo, Olga, que se reían puesto que Abraham tan solo había removido un poco cuando el risotto ya estaba casi en su punto.

Pues bien, a la mañana siguiente, Olga era quien asumía el rol de cocinera y mientras todos comían, la diseñadora malagueña le vacilaba a Abraham diciendo que había hecho ella la comida (bromeando, puesto que no había hecho nada pero siguiendo el modus operandis de Abraham, sí). Esto le molestó mucho a Abraham García: "¿La palmera esta de que va? Que no tiene sangre ni personalidad. Si yo no he hecho nada, mas que ayudar a Alejandro...".