La audiencia se parte de risa con el comentario de Bosco Martínez-Bordiú a Abraham García

Los concursantes de ' Supervivientes All Stars ' están intentando pescar mucho porque hasta hace unos días no tenían ningún tipo de dotación y dependían de sus recursos para alimentarse. En las labores de pesca, Bosco Blach Martínez-Bordiú destaca en encontrar centollos y así lo han destacado en muchas veces sus compañeros. En una de esas salidas al mar ha estado acompañado por Abraham García y juntos han protagonizado una escena que ha despertado las carcajadas de la audiencia .

Bosco llevaba en sus manos un centollo y Abraham le advertía de que sentía que iba a acabar "pillándole el pezón" por la cercanía de las pinzas de la pieza de marisco con esta parte de su cuerpo: "Te estás acercando demasiado y hasta que no me enganche el pezón no vas a parar, colega". Unos comentarios que hacían reír al exnovio de Adara Molinero, que le seguía el rollo diciéndole que "está de moda" tener un piercing en el pezón.