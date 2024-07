Kiko Jiménez se sincera sobre su relación con Maite Galdeano: "Esto lleva pasando desde que nos conocemos"

Maite Galdeano dejaba entrever que la relación con Kiko Jiménez no pasaba por su mejor momento mientras Sofía Suescun está en Honduras , algo que él negaba. En la pasada gala, para el cumpleaños de la superviviente dejaban las posibles diferencias entre ellos para mandarle un mensaje sorpresa para felicitarle y darle ánimos, pero este ha querido aclarar durante la parte de abonados de mitele PLUS cómo está la relación con su suegra.

"Estamos aquí donde tenemos que estar, no será porque no nos han llamado, pero hemos dicho que no porque pasé lo que pasé entre Maite y yo lo vamos a solucionar en casa por el bien de Sofía. No vamos a ir a ningún plató por dinero a airear trapos sucios", aseguraba Kiko Jiménez. "O sea, que ya estás diciendo que pasa algo", apuntaba Carmen Borrego antes sus palabras y este no dudaba en responder: "Lleva pasando desde que nos conocemos, ya sabemos cómo es Maite y cómo soy yo".