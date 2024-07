Sofía Suescun cree que Abraham puede encontrar el amor con una de sus amigas: "Es 'influencer"

"Necesito ya una mujer en mi vida , que me apetezca devorarla todos los días, tengo ganas de encontrar una mujer que me guste de verdad y que con solo una mirada veas que está enamoradísima de mí", confesaba Abraham García y le preguntaba a Sofía Suescun si tiene alguna amiga que pueda pegar con él.

Sofía Suescun afirmaba tener una amiga que pudiera pegar con él y le daba pistas sobre ella: "Es influencer, su inicial es 'M', es morena". Y le preguntaba algo: "¿Te importa que sea madre soltera?". "No hay ningún problema porque me encantan mucho los niños, pero si no los quiere mejor", confesaba él, que se preocupaba por los años del niño y Sofía daba más detalles: "Todavía no ha nacido, ha sido decisión de madre soltera y es un poco tímida".