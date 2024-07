"¿Abraham o Lola?": los colaboradores predicen quién será el próximo expulsado

Ser un buen superviviente no se trata solamente de superar pruebas y ser bueno pescando, sino también tener habilidades para la convivencia y sobre todo, entretener al público. Es por ello que en esta edición de 'Supervivientes All Stars', cada nominación será difícil ya que los participantes dan mucho juego no solamente mostrando sus habilidades para sobrevivir en la isla, sino que con cada trama e historia.