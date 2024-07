Las comprometidas imágenes de Bosco y Sofía cuando pensaban que no les grababan: "Están muy cerca"

Las cámaras de ' Supervivientes All Stars' han pillado durante la noche a dos concursantes mientras pensaban que no les grababan y eran Bosco Martínez Bordiú y Sofía Suescun .

“Esta noche no la vais a olvidar jamás, dos concursantes han protagonizado unas imágenes muy comprometedoras que os van a dejar perplejos y van a dar muchísimo de qué hablar, podrían afectar a algunas de las personas que están aquí e incluso podrían a llegar a cambiar sus vidas ”, comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez en el inicio de la gala de ‘ Supervivientes All Stars’ .

" Joder, se estaban acariciando, ¿no? Están buscando a ver si hay cámara y Bosco se levanta con una cara... descompuesto. Están muy cerca, ¿eh?", era la reacción de Adara Molinero en plató. Aunque Kiko Jiménez discrepaba con ella: "Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan, seguramente han visto al cámara y se han sorprendido. Mi relación está basada en la confianza".

"Le conozco, es una cara de que le han pillado", tenía claro Adara al volver a ver a Bosco en las imágenes. "Si lo dice Adara, le han pillado", respondía Kiko. Y Adara incluso verbalizaba que cree que incluso "lo tienen pactado" entre Sofía y Kiko: "Tienes una tranquilidad que huele mal, sinceramente". "Llevo con Sofía muchísimo tiempo, a mí no me vais a ver celoso porque no", respondía contundente el novio de Sofía Suescun, que negaba completamente que esto lo tengan hablado desde fuera.