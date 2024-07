Los colaboradores se mojan sobre el conflicto entre Sofía y Jorge: "Es muy correcto, tiene que saber encajar los golpes"

Después de ganar el juego de líder, Sofía tuvo que elegir a su nominado directo de la semana . Después de desempatar la nominación entre Alejandro, Marta y Logan y elegir a Alejandro llegaría la tensión con la siguiente decisión. La pareja de Kiko Jiménez decidió nominar a Jorge Pérez , y así lo justificó: “Mi nominación directa va para Jorge, me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien”. A Sofía no le había gustado nada que Jorge le echase en cara momentos antes en la palapa que hubiera decidido comerse su tarta de cumpleaños juntos a Abraham, en vez de compartirla con el grupo.

“No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo", justificaba Jorge. En este momento Sofía contratacaba explicándole que él ya había caído en la tentación en su vida en alguna ocasión: "Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", replicaba la ganadora de Gran Hermano.