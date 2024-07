Adara Molinero carga contra Belén Rodríguez por recordarle su infidelidad a Hugo Sierra

Al andaluz le sentó tan mal esa insinuación que comenzó a criticar a la hija de Elena Rodríguez, que le replicó: "No te enfades, límate los cuernos". Una frase que hacía estallar por completo al exconcursante de 'Supervivientes': "¡Límatelos tú! Qué feo que digas eso cuando tú eres la primera que has puesto los cuernos en televisión a tu marido y teniendo un hijo en común. Yo no he puesto los cuernos públicamente, tú sí".