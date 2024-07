Alicia Peña habla de sus sentimientos por Jorge Pérez tras verlo derrumbarse al recordar el pasado

A la mujer de Jorge, que ese día estaba presente en plató, no le sentó nada bien el comentario de Sofía, pues recordó un episodio muy duro que puso en jaque su matrimonio y la llamó "demonio". La novia de Kiko Jiménez ya se ha disculpado por poner sobre la mesa de nuevo ese escándalo, pero el ex guardia civil sigue intranquilo y su mujer ya no ha ido a plató a ser su defensora en 'Conexión Honduras'.