El sorprendente gesto de Marta Peñate con Sofía Suescun en pleno directo: “En verdad soy buena”

Logan gana la prueba de recompensa y tiene la oportunidad de repartir la pizza de recompensa, pero no como a él le gustaría exactamente. Es precisamente a Marta quien le toca decidir si reparte o no su porción con Sofía, con la que no está teniendo una buena relación en al reality, y su gesto final acaba sorprendiendo a todos en ‘Supervivientes All Stars’.