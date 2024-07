Bosco salta en defensa de Sofía Suescun ante las acusaciones de sus compañeros en una tensa palapa: "¿Qué va a decir?"

"No voy a consentir que digáis que no hago nada en esta isla, ¿de qué vais? Estoy alucinando, no me calentéis", reaccionaba Sofía ante los reproches de algunos de sus compañeros y Marta Peñate reaccionaba: "Si te calientas hazlo para abrir un coco o para cocinar que no lo has hecho en todo este tiempo, ni te has levantado para el fuego, caradura". Pero Sofía no entendía nada porque aseguraba que ha cuidado el fuego en numerosas veces.