Kiko Jiménez presume del regalo inspirado en Sofía Suescun que le ha hecho una chica del público

Cuando vio las imágenes más comprometedoras entre Bosco Martínez-Bordiú y Sofía Suescun, Kiko Jiménez se enfadó mucho porque aseguró que se estaba dando a entender que su novia estaba 'tonteando' con otro chico y aseguró en un comunicado difundido en sus stories de Instagram que no regresaría a plató para ser su defensor. Pero el andaluz no cumplió su promesa y no faltó a su puesto, alegando que no había nadie mejor que él para defender a la influencer.