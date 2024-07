Tony Spina y Kiko Jiménez están teniendo una relación muy tensa en los platós de ' Supervivientes All Stars ' como defensores de sus respetivas novias, Marta Peñate y Sofía Suescun. La tensión alcanzada ha sido tal que el italiano, durante la última entrega de 'Conexión Honduras', decidió abandonar el plató y ahora ha reaparecido en sus redes sociales para explicar el motivo de su decisión.

"Me ha llamado amargado y yo le he dicho que no es verdad, que yo estoy pleno como mi novia. ¡Ya está bien de que tengamos que aguantar todos los golpes del mundo! Y él automáticamente ha hecho como hizo allí su novia, beneficiarse de eso para montar aquí un show porque le viene muy bien, porque los únicos que quieren vender aquí victimismo son Marta y Tony", fue lo que Kiko dijo sobre la salida de Tony.