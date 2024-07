Adara Molinero le manda un mensaje a sus detractores tras su bronca con Kiko Jiménez

Tras su sonada bronca con Kiko Jiménez en el último programa de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes All Stars', Adara Molinero ha sido muy criticada en la red social X, donde ha querido aclararle a sus detractores que sus ataques no le afectan: "Llevo 8 años en la tele yendo y viniendo y en Instagram. No sabéis lo curtida que estoy. No perdáis vuestro tiempo en intentar hacerme daño".