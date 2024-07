Tras varias pullas, Tony Spina y Kiko Jiménez protagonizaban un fuerte enfrentamiento en 'Conexión Honduras' porque el novio de Marta Peñate tomaba la decisión de abandonar el plató. "Esto es un programa de entretenimiento y yo ya no me estoy entreteniendo, no me siento bien y sé que Marta va a entender mi decisión", le confesaba el italiano a Sandra Barneda, que lo despedía mientras el novio de Sofía Suescun lo acusaba de victimizarse.