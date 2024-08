Marta Peñate y Sofía Suescun se enteran de las discusiones que han tenido Tony Spina y Kiko Jiménez

Durante el visionado de las fuertes discusiones que han tenido Kiko y Tony en estas cinco semanas, a Sofía y a Marta se les cambiaba la cara por completo. "No me lo esperaba para nada. Yo sabía que Kiko me iba a defender a capa y espada. Se lo agradezco muchísimo. Vaya peso has tenido, gracias por todo", decía Sofía en primer lugar mientras miraba a Kiko. En su momento, cuando se reencontró con ella en Honduras, Kiko le había anticipado, entre lágrimas, que había sido "muy duro".