La confesión de Sandra Barneda: "Si participase en un reality sería en…"

El guardia civil continúa reflexionando sobre ‘Supervivientes All Stars’ y confiesa: “Yo amo profundamente este formato porque a mí me cambió la vida y cuando yo hablo del puente de las emociones, me dejo ver tal y como soy. Podría ocultarme, guardarme cosas y me di cuenta de que no, que la gente se merece ver lo que eres y lo que hay en ti. Yo si me entrego así, que en toda mi vida solo lo había hecho con mi mujer, es para este formato”.