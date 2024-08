Sofía se pronuncia sobre qué ha pasado con Bosco en Honduras y un concursante desvela detalles: “He visto cosas entre ellos”

Como también ha sido un gran apoyo para ella Logan, que incluso Sofia terminaba emocionada al ver todos los momentos que ha compartido con él en Honduras: “Eso si es un amigo, yo no digo que no me digas las cosas cuando las hago mal porque era el primero que me lo decía, pero jamás me juzgaría ni me atacaría, siempre me lo decía desde el corazón porque quería en bien para mí como buen amigo”.