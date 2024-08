Abraham García no cree que en las verdaderas amistades de reality: "Cada uno sigue su camino"

Hacerse amistades en un reality no es tarea fácil y menos en 'Supervivientes'. Las condiciones hostiles, el hambre y la convivencia 24/7 so factores que pueden obstaculizar y dificultar el comienzo de una relación, ya sea amorosa o de amistad en un reality, es por ello que muchas veces salen más a flote las enemistades que las amistades. Pero no siempre es así.